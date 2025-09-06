Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Regionalbezirk Argolis
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Bergblick

Wohnungen mit Bergblick kaufen in Regionalbezirk Argolis, Griechenland

Gemeinde Nafplio
6
Municipal Unit of Nafplio
5
Municipality of Ermionida
4
Municipal Unit of Kranidi
3
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 zimmer in Municipality of Ermionida, Griechenland
Wohnung 3 zimmer
Municipality of Ermionida, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 93 m²
Stockwerk 1/1
Zu verkaufen Wohnung von 93 qm in Eastern Peloponnese - Ermionida. Die Wohnung befindet sich…
$276,224
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Gehen

Eigenschaftstypen in Regionalbezirk Argolis

1 Zimmer
2 Zimmer

Immobilienangaben in Regionalbezirk Argolis, Griechenland

mit Garten
mit Terrasse
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen