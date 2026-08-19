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Wohnungen in Municipal Unit of Kranidi, Griechenland

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Wohnung in Portocheli, Griechenland
Wohnung
Portocheli, Griechenland
Fläche 50 m²
Zum Verkauf Wohnung von 50 Quadratmetern auf der Halbinsel Peloponnes. Die Wohnung befindet …
$290,563
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Immobilienangaben in Municipal Unit of Kranidi, Griechenland

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