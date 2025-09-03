Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  2. Griechenland
  3. Anavissos Municipal Unit
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Meerblick

Wohnungen am Meer in Anavissos Municipal Unit, Griechenland

1 Zimmer
3
2 Zimmer
3
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Saronikos, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Municipality of Saronikos, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Wohnung im 2. Stock – Moderner Stil | Meerblick | Ideal zum Wohnen oder als Investment In…
Preis auf Anfrage
Immobilienangaben in Anavissos Municipal Unit, Griechenland

