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Townhouses in Berlin, Deutschland

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Reihenhaus 3 zimmer in Berlin, Deutschland
Reihenhaus 3 zimmer
Berlin, Deutschland
Zimmer 3
Fläche 120 m²
Etagenzahl 2
3 rooms Details on request.
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Reihenhaus 3 zimmer in Berlin, Deutschland
Reihenhaus 3 zimmer
Berlin, Deutschland
Zimmer 3
Fläche 120 m²
Etagenzahl 2
Stadthaus zum Verkauf in einem Neubau in 10119 Berlin. Das Haus verfügt über 2 Etagen und…
$1,53M
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Reihenhaus in Berlin, Deutschland
Reihenhaus
Berlin, Deutschland
Schlafräume 5
Fläche 180 m²
Etagenzahl 3
Haus (Townhouse) mit Terrasse, Balkon, Parkplatz vor dem Haus und einem eigenen kleinen Gart…
$1,98M
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Reihenhaus 5 zimmer in Berlin, Deutschland
Reihenhaus 5 zimmer
Berlin, Deutschland
Zimmer 5
Fläche 180 m²
Etagenzahl 3
Haus (Townhouse) mit Terrasse, Balkon, Parkplatz vor dem Haus und einem eigenen kleinen Gart…
$1,80M
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