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Wohnimmobilien in Schleswig-Holstein, Deutschland

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Schlei Ostsee
5
6 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Damp, Deutschland
Wohnung 2 zimmer
Damp, Deutschland
Zimmer 2
Fläche 61 m²
Stockwerk 3/5
📈 Anlagewohnung an der Küste der Ostsee in Raten!Ganzjähriger MietbedarfGeräumige Wohnung in…
$325,996
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Wohnung 2 zimmer in Damp, Deutschland
Wohnung 2 zimmer
Damp, Deutschland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 61 m²
Etagenzahl 5
Direkte Lage an der Ostseeküste mit Strand, Yachthafen und Wassersport🚗 Gute Zugänglichkeit …
Preis auf Anfrage
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Studio 1 Schlafzimmer in Damp, Deutschland
Studio 1 Schlafzimmer
Damp, Deutschland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 33 m²
Etagenzahl 5
$177,882
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Studio 1 zimmer in Damp, Deutschland
Studio 1 zimmer
Damp, Deutschland
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 33 m²
Stockwerk 2/5
Wohnen & Investieren im Ostseeheilbad Damp 🏖️ Exklusives Neubauprojekt im Kurort Damp – L…
$218,087
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Wohnung 1 zimmer in Damp, Deutschland
Wohnung 1 zimmer
Damp, Deutschland
Zimmer 1
Fläche 33 m²
Etagenzahl 5
Dump ist ein malerisches Resort an der Ostsee, das natürliche Schönheit mit moderner Infrast…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Escheburg, Deutschland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Escheburg, Deutschland
Schlafräume 3
Fläche 67 m²
Etagenzahl 4
3-Zimmer-Wohnung mit Balkon befindet sich im 3. Stock eines Apartmenthauses.Der zentrale Kor…
$598,384
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Eigenschaftstypen in Schleswig-Holstein

wohnungen

Immobilienangaben in Schleswig-Holstein, Deutschland

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