Neubauwohnungen in Rheinland-Pfalz, Deutschland

Pirmasens
Wohngebäude DHH Neubau in 66955 Pirmasens zu verkaufen!
Pirmasens, Deutschland
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 3
1 Immobilienobjekt 1
Zum Verkauf steht ein neubau DHH in eine ruhige Seitenstrasse von Pirmasens. Welche Anbieter gibt es in Pirmasens?  In Pirmasens, Rheinland-Pfalz sind die Anbieter Telekom, O2 und Vodafon Kabel Deutschland aktiv. Jeder dieser Anbieter hat ein eigenes Leistungsspektrum mit verschiedenen T…
Immobilienagentur
ELBUS GmbH
