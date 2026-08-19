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Eigentumswohnungen in München, Deutschland

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6 immobilienobjekte total found
Condo 3 zimmer in München, Deutschland
Condo 3 zimmer
München, Deutschland
Zimmer 3
Fläche 82 m²
Etagenzahl 5
3-Zimmer-Wohnung im ersten Stock eines Apartmenthauses im Zentrum von München. Helles Wohnzi…
$1,01M
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Condo 2 zimmer in München, Deutschland
Condo 2 zimmer
München, Deutschland
Zimmer 2
Fläche 59 m²
Etagenzahl 5
Eine komfortable 2-Zimmer-Wohnung in gutem Zustand in München. Die Wohnung befindet sich im …
$550,540
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Condo 3 zimmer in München, Deutschland
Condo 3 zimmer
München, Deutschland
Zimmer 3
Fläche 99 m²
Etagenzahl 5
Geräumige 3-Zimmer-Wohnung in der zentralen prestigeträchtigen Gegend von München mit großen…
$1,40M
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Condo 2 zimmer in München, Deutschland
Condo 2 zimmer
München, Deutschland
Zimmer 2
Fläche 57 m²
Etagenzahl 6
Diese ruhige und geräumige 2-Zimmer-Wohnung mit einem Balkon befindet sich nur wenige Minute…
$669,284
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Condo 2 zimmer in München, Deutschland
Condo 2 zimmer
München, Deutschland
Zimmer 2
Fläche 66 m²
Etagenzahl 4
2-Zimmer-Wohnung in München in gutem Zustand (Renovierung erfolgte rechtzeitig). Ideal für I…
$507,361
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Condo 3 zimmer in München, Deutschland
Condo 3 zimmer
München, Deutschland
Zimmer 3
Fläche 85 m²
Etagenzahl 5
3-Zimmer-Wohnung in München mit zwei Balkonen und hellen Zimmern. In der Wohnung: Exklusive…
$890,580
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