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Häuser mit Garten in Mönchengladbach, Deutschland

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Haus 9 zimmer in Mönchengladbach, Deutschland
Haus 9 zimmer
Mönchengladbach, Deutschland
Zimmer 9
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 160 m²
Etagenzahl 3
Preis: 210.000 € für diesen Preis erhalten Sie ein Haus aus 3 Wohnungen zu je 3 Zimmern!! Wa…
$244,404
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