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Wohnimmobilien in Landkreis Hildesheim, Deutschland

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Wohnung 3 zimmer in Mehle, Deutschland
Wohnung 3 zimmer
Mehle, Deutschland
Zimmer 3
Fläche 108 m²
Das Haus wurde 1976 gebaut Das Anwesen ist gut gepflegt! Wohnfläche 108 m2 3 Zimmer 2 Bal…
$245,778
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