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Penthäuser in Hessen, Deutschland

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Frankfurt am Main
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Penthouse 4 zimmer in Frankfurt am Main, Deutschland
Penthouse 4 zimmer
Frankfurt am Main, Deutschland
Zimmer 4
Fläche 150 m²
Etagenzahl 6
4-Zimmer-Penthouse in einem neuen Gebäude, bereit zu bewegen. Exklusives Penthouse mit eine…
$2,14M
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Penthouse 5 zimmer in Frankfurt am Main, Deutschland
Penthouse 5 zimmer
Frankfurt am Main, Deutschland
Zimmer 5
Fläche 220 m²
Stilvolles Penthouse im Zentrum der Stadt Ostende mit herrlichem Blick auf die Wolkenkratzer…
$3,57M
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Penthouse in Frankfurt am Main, Deutschland
Penthouse
Frankfurt am Main, Deutschland
Schlafräume 4
Fläche 150 m²
Etagenzahl 6
4-Zimmer-Penthouse in einem neuen Gebäude, bereit zu bewegen.Exklusives Penthouse mit einer …
$2,16M
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TekceTekce
Penthouse in Frankfurt am Main, Deutschland
Penthouse
Frankfurt am Main, Deutschland
Schlafräume 5
Fläche 220 m²
Stilvolles Penthouse im Zentrum der Stadt Ostende mit herrlichem Blick auf die Wolkenkratzer…
$3,60M
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