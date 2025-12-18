Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Studio-Wohnungen in Gelsenkirchen, Deutschland

2 immobilienobjekte total found
Studio 2 zimmer in Gelsenkirchen, Deutschland
Studio 2 zimmer
Gelsenkirchen, Deutschland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Etagenzahl 5
Helle Studiowohnung mit Loggia und Parkplatz in Gelsenkirchen (Bulmke-Hüllen) Preis: 72.000 …
$84,532
Eine Anfrage stellen
Studio 2 zimmer in Gelsenkirchen, Deutschland
Studio 2 zimmer
Gelsenkirchen, Deutschland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Gemütliche Studiowohnung mit Loggia und Parkplatz in Gelsenkirchen (Bulmke-Hüllen) Preis: 82…
$96,272
Eine Anfrage stellen
