  2. Deutschland
  3. Dortmund
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Dortmund, Deutschland

1 immobilienobjekt total found
Ferienhaus 8 zimmer in Dortmund, Deutschland
Ferienhaus 8 zimmer
Dortmund, Deutschland
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 382 m²
Etagenzahl 3
Full description: 1957/ 2019 House area 382 m2 8 rooms 6 bedrooms 5 bathrooms 4 parking spac…
$2,27M
Eine Anfrage stellen
Immobilienangaben in Dortmund, Deutschland

Günstige
Luxuriös
