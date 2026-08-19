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Büroflächen in Baden-Württemberg, Deutschland

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4 immobilienobjekte total found
Büro 360 m² in Stuttgart, Deutschland
Büro 360 m²
Stuttgart, Deutschland
Fläche 360 m²
Etagenzahl 3
Zum Kauf werden Bürofläche im 1. Stock im neuen Gebäude angeboten - ein Zweig der berühmten …
$1,73M
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Büro 2 400 m² in Hohenweg, Deutschland
Büro 2 400 m²
Hohenweg, Deutschland
Fläche 2 400 m²
Etagenzahl 5
Gewerbegebäude ( ) Einkaufs- und Bürofläche mit langfristigen Mietverträgen auf einer der ze…
$16,37M
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Büro 360 m² in Stuttgart, Deutschland
Büro 360 m²
Stuttgart, Deutschland
Fläche 360 m²
Etagenzahl 3
Bürofläche im 1. Stock in einem neuen Gebäude - ein Zweig einer berühmten Bank wird zum Kauf…
$1,74M
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Büro 2 400 m² in Hohenweg, Deutschland
Büro 2 400 m²
Hohenweg, Deutschland
Fläche 2 400 m²
Etagenzahl 5
Gewerbegebäude (Shopping und Bürofläche) mit langen Mietverträgen auf einer der zentralen Fu…
$16,50M
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