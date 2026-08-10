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Wohnimmobilien in Köln, Deutschland

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2 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Köln, Deutschland
Wohnung 2 zimmer
Köln, Deutschland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 74 m²
Stockwerk 4
Full description:new building year of completion 2024 2 rooms (1 bedroom) apartment area 7…
$554,273
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Immobilienagentur
Аталанта
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English, Русский, Türkçe
Villa in Köln, Deutschland
Villa
Köln, Deutschland
Schlafräume 11
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 360 m²
Etagenzahl 3
Frieden und Komfort kombiniert mit exzellenter Infrastruktur, erstklassigen Bildungseinricht…
$2,16M
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Immobilienangaben in Köln, Deutschland

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