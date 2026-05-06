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Wohnimmobilien in Bottrop, Deutschland

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1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 zimmer in Bottrop, Deutschland
Wohnung 2 zimmer
Bottrop, Deutschland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
Stockwerk 4/8
Gemütliche 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon und Tiefgarage in grüner Lage in Bottrop. Preis: 74.0…
$86,704
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