Otium Beliashvili – ein erstklassiger Wohnkomplex in einem der attraktivsten Anlagegebiete der Stadt. Moderne Architektur, komplette Infrastruktur vor Ort und hohe Baustandards schaffen ein komfortables Umfeld für Wohnen und Investitionen. Der Komplex umfasst Geschäftsräume, einen zweistufigen geschlossenen Parkplatz, eine isolierte Erholungszone mit Wander- und Radwegen und eine eigene Kinderzone.

Reverance von Otium – ein Projekt, das von der Harmonie von Batumis Berg- und Meerblick inspiriert ist. Der Komplex verfügt über Hallen- und Außenpools, Freizeitbereiche, eine Open-Air-Yoga-Plattform, einen Fitnessraum, Spa und Sauna, Café, Co-Working-Raum und Bibliothek, Kinderbereich und offene und geschlossene Parkplätze. Eine ideale Wahl für Entspannung und Verjüngung.

Otium Poti – ein modernes Wohnprojekt im neuen Entwicklungsepcenter der Stadt. Komfortable Infrastruktur und ein strategischer Standort sorgen für ein hohes Investitionspotenzial.

Zusammen stellen diese drei Projekte die Vision von Otium Development dar – Räume, in denen Wohn-, Freizeit- und Komfort miteinander verbunden sind.