Georgien,
Company type
Bauherr
Año de fundación de la compañía
2023
Auf der Plattform
1 Monat
Sprachen
English
Webseite
www.otium.ge
Wir sind in sozialen Netzwerken
Über den Entwickler

OTIUM ist eine ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT, die FOKUSEN über die Verlegung von SIMPLE und PEACEFUL LIFE für EACH von ITS RESIDENTS.
Die OTIUM HOUSES haben sich auf den MINIMALIST ARCHITEKTUR gestützt. BASED ON THE WERTE UND PHILOSOPHY
Das BRAND, OTIUM ist dazu bestimmt, eine UMWELT für SIMPLIFIED zu schaffen, ist kostenlos EVERYDAY, MOTIVATING und HELPING PEOPLE, um zu leben, wie Sie brauchen, OHNE ADDITIONAL EXCESS.

Dienstleistungen

Otium Beliashvili – ein erstklassiger Wohnkomplex in einem der attraktivsten Anlagegebiete der Stadt. Moderne Architektur, komplette Infrastruktur vor Ort und hohe Baustandards schaffen ein komfortables Umfeld für Wohnen und Investitionen. Der Komplex umfasst Geschäftsräume, einen zweistufigen geschlossenen Parkplatz, eine isolierte Erholungszone mit Wander- und Radwegen und eine eigene Kinderzone.

Reverance von Otium – ein Projekt, das von der Harmonie von Batumis Berg- und Meerblick inspiriert ist. Der Komplex verfügt über Hallen- und Außenpools, Freizeitbereiche, eine Open-Air-Yoga-Plattform, einen Fitnessraum, Spa und Sauna, Café, Co-Working-Raum und Bibliothek, Kinderbereich und offene und geschlossene Parkplätze. Eine ideale Wahl für Entspannung und Verjüngung.

Otium Poti – ein modernes Wohnprojekt im neuen Entwicklungsepcenter der Stadt. Komfortable Infrastruktur und ein strategischer Standort sorgen für ein hohes Investitionspotenzial.

Zusammen stellen diese drei Projekte die Vision von Otium Development dar – Räume, in denen Wohn-, Freizeit- und Komfort miteinander verbunden sind.

Arbeitszeiten
Jetzt geschlossen
Derzeit im Unternehmen: 07:10
(UTC+4:00, Asia/Tbilisi)
Montag
10:00 - 18:00
Dienstag
10:00 - 18:00
Mittwoch
10:00 - 18:00
Donnerstag
10:00 - 18:00
Freitag
10:00 - 18:00
Samstag
12:00 - 17:00
Sonntag
Freier Tag
