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Neubau Häuser in Munizipalität Lantschchuti, Georgien

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Villa ECO Hotels
Grigoleti, Georgien
von
$310,000
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 4
Villen zum Verkauf in Grigoleti in den komplexen ECO Hotels. Das Projekt des Resorts Armoniya zeichnet sich durch ein einzigartiges Design von Villen und luxuriösen Zimmern an der Schwarzmeerküste aus.Jede der 34 Villen hat einen eigenen Cadastralcode, da alle Villen getrennt und privat sind…
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