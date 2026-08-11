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Häuser in Munizipalität Chelwatschauri, Georgien

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kveda sameba
4
17 immobilienobjekte total found
Haus 7 zimmer in Makhinjauri, Georgien
Haus 7 zimmer
Makhinjauri, Georgien
Zimmer 7
Fläche 281 m²
Etagenzahl 3
Geräumiges 3-stöckiges Haus zum Verkauf in Makhinjauri 🏡✨📍 Lage: Mahinjauri (in der Nähe des…
$262,000
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Haus 5 zimmer in Makhinjauri, Georgien
Haus 5 zimmer
Makhinjauri, Georgien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen ist ein modernes neues Ferienhaus in einer ruhigen Elite-Bereich von Batumi - M…
$290,000
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Haus in Peria, Georgien
Haus
Peria, Georgien
Fläche 240 m²
Gemütliches Haus zum Verkauf mit einem geräumigen Grundstück im Dorf Feria, Batumi 🏡🏔️📍 Lage…
$240,000
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FA real estate
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LDV InvestLDV Invest
Haus 5 zimmer in Peria, Georgien
Haus 5 zimmer
Peria, Georgien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 240 m²
Etagenzahl 3
Zum Verkauf 3-stöckiges Haus mit Panoramablick auf das Meer, die Berge und die Stadt Batumi!…
$650,000
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FA real estate
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Ferienhaus 5 zimmer in Achalsopeli, Georgien
Ferienhaus 5 zimmer
Achalsopeli, Georgien
Zimmer 5
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 181 m²
Etagenzahl 3
Akhalsopeli - Der nächste Vorort von Batumi. In die Stadt ist 7 Minuten Fahrt. Die Häuser si…
$158,000
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Haus in Peria, Georgien
Haus
Peria, Georgien
Fläche 240 m²
Etagenzahl 3
Zum Verkauf 3-stöckiges Haus mit Panoramablick auf die FeriaLage: Bezirk Feria (ein Vorort v…
$650,000
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Haus 6 zimmer in Batumi, Georgien
Haus 6 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 6
Schlafräume 4
Fläche 320 m²
Geräumiges zweistöckiges Haus mit Dachgeschoss zum Verkauf in der entwickelten Gegend von Ba…
$335,000
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Haus 3 zimmer in Achalsopeli, Georgien
Haus 3 zimmer
Achalsopeli, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 305 m²
Etagenzahl 3
Das Haus verfügt über einen privaten Überlaufpool. 1 - Garage für 2 Autos, eine große Trocke…
$280,000
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Reihenhaus 2 zimmer in Gantiadi, Georgien
Reihenhaus 2 zimmer
Gantiadi, Georgien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 84 m²
Etagenzahl 2
Holzhaus zum Verkauf im malerischen Ort Gantiadi, 15 Autominuten von Batumi entfernt. Das Ha…
$68,000
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Haus 5 zimmer in Achalsopeli, Georgien
Haus 5 zimmer
Achalsopeli, Georgien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 210 m²
Etagenzahl 2
Akhauchpeli ist der nächste Vorort von Batumi. Es ist eine 7-minütige Fahrt in die Stadt.Das…
$360,000
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Reihenhaus 4 zimmer in Batumi, Georgien
Reihenhaus 4 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 147 m²
Etagenzahl 3
Einzigartige Wohnanlage HOME in Gonio, einem malerischen und ökologisch sauberen Vorort von …
Preis auf Anfrage
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Haus 5 zimmer in Chelwatschauri, Georgien
Haus 5 zimmer
Chelwatschauri, Georgien
Zimmer 5
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 445 m²
Etagenzahl 2
Zwei Häuser mit Zitrusgarten 2000m2 in Helvachauri sind zum Verkauf.Gesamtfläche von zwei Hä…
$300,000
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Haus 5 zimmer in Achalsopeli, Georgien
Haus 5 zimmer
Achalsopeli, Georgien
Zimmer 5
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 210 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf monolithisches Haus, Decken - 3.1 m 1. Stock: Wohnzimmer mit Kamin, Studie, Gäst…
$360,000
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Villa in Ortabatumi, Georgien
Villa
Ortabatumi, Georgien
Belvedere Batumi Villas are located on a plot of 1.05 hectares in the Ortabatumi microdistri…
$199,000
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Haus 5 zimmer in Charnali, Georgien
Haus 5 zimmer
Charnali, Georgien
Zimmer 5
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 191 m²
Etagenzahl 3
Luxuriöse Villa liegt nur 15 Autominuten von Batumi entfernt. Im ersten Stock gibt es ein An…
$220,000
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Villa 6 zimmer in Makhinjauri, Georgien
Villa 6 zimmer
Makhinjauri, Georgien
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 237 m²
Etagenzahl 3
Townhouses for sale in the luxury residential complex Villa Makhinjauri. The complex is loca…
$311,250
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Ferienhaus 5 zimmer in Achalsopeli, Georgien
Ferienhaus 5 zimmer
Achalsopeli, Georgien
Zimmer 5
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 305 m²
Etagenzahl 2
Merkmale des Objekts:Das Hotel liegt in den Vororten von Batumi, Akhauchpeli (auf der Autoba…
$279,600
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Immobilienangaben in Munizipalität Chelwatschauri, Georgien

mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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