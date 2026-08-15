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Wohnungen in Batumi, Georgien

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1026
1 Zimmer
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4 366 immobilienobjekte total found
Studio 1 zimmer in Batumi, Georgien
Premium Premium
Studio 1 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 29 m²
Stockwerk 17/19
❗️Urgener Verkauf ❗️Unique Lot - Studio mit Premium-Komplex - La Batumi Familia: Eliava 32EA…
$39,900
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Wohnung 2 zimmer in Batumi, Georgien
Premium Premium
Wohnung 2 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Stockwerk 15/27
Zum Verkauf Wohnung mit einem separaten Schlafzimmer mit Meerblick und Bergblick. Der Premiu…
$53,000
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Wohnung 2 zimmer in Batumi, Georgien
Premium Premium
Wohnung 2 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Stockwerk 15/27
Zum Verkauf.Wohnung mit einem separaten Schlafzimmer mit Blick auf das Meer und die Berge. D…
$52,000
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Batumi, Georgien
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Wohnung 2 Schlafzimmer
Batumi, Georgien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
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$306,000
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Batumi, Georgien
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Wohnung 4 Schlafzimmer
Batumi, Georgien
Schlafräume 4
Fläche 165 m²
Stockwerk 15/17
#Verkauft in Batumi!Puschkinastraße, 1624+1165 qm15. EtageSchöne Renovierung.Vier helle Schl…
$358,000
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Estate Batumi Jylia
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Wohnung in Batumi, Georgien
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Wohnung
Batumi, Georgien
Fläche 68 m²
Stockwerk 16
68 m2 Wohnung in Batumi, Georgia, 20 m vom Meer entfernt, Etage 16, komplett möbliert und ve…
$250,000
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Batumi, Georgien
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Wohnung 2 Schlafzimmer
Batumi, Georgien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 93 m²
Klären Sie die Werbeangebote!Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, überprüfen Sie …
$92,800
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Studio 1 Schlafzimmer in Batumi, Georgien
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Studio 1 Schlafzimmer
Batumi, Georgien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 37 m²
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$114,022
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Studio 1 Schlafzimmer in Batumi, Georgien
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Studio 1 Schlafzimmer
Batumi, Georgien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
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$112,040
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Wohnung 2 zimmer in Batumi, Georgien
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Wohnung 2 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Stockwerk 11/27
Bergblick.Der Komplex befindet sich in der Gegend von New Boulevard, nur 5 Gehminuten vom Bo…
$39,500
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Studio 1 zimmer in Batumi, Georgien
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Studio 1 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 34 m²
Stockwerk 20/25
Zum Verkauf ein gemütliches Studio mit direktem Meerblick in der Elite Wohnanlage NBG Panora…
$64,000
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Batumi, Georgien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Batumi, Georgien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Klären Sie die tatsächlichen Angebote!Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, überpr…
$105,096
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Batumi, Georgien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Batumi, Georgien
Schlafräume 1
Fläche 66 m²
Stockwerk 16/16
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Batumi, Georgien
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Batumi, Georgien
Schlafräume 2
Fläche 110 m²
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$198,924
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Batumi, Georgien
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Batumi, Georgien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Stockwerk 16/16
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$80,106
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Wohnung 1 zimmer in Batumi, Georgien
Wohnung 1 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 33 m²
Stockwerk 2
Hypotheken für ausländische Staatsangehörige!Eine ausgezeichnete Option für Investitionen, p…
$26,000
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Wohnung 2 zimmer in Batumi, Georgien
Wohnung 2 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Wir helfen Ihnen, sicher und profitabel Immobilien in der Nähe des Meeres in Batumi zu kaufe…
$29,468
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Wohnung 2 zimmer in Batumi, Georgien
Wohnung 2 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 2
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Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 46 m²
Stockwerk 9
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$52,000
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Wohnung 2 zimmer in Batumi, Georgien
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Batumi, Georgien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 49 m²
Mortgage for foreign citizens!   Excellent option for investment, personal residence and rec…
$59,000
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Studio 1 zimmer in Batumi, Georgien
Studio 1 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 31 m²
Wir helfen Ihnen, sicher und profitabel Immobilien in der Nähe des Meeres in Batumi zu kaufe…
$21,615
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Studio 1 zimmer in Batumi, Georgien
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Batumi, Georgien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 29 m²
Stockwerk 5
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$33,500
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Wohnung 3 zimmer in Batumi, Georgien
Wohnung 3 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 77 m²
Stockwerk 3/12
Wir helfen Ihnen, Immobilien in Batumi sicher und profitabel zu kaufen.Wir helfen bei Hypoth…
$82,944
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Wohnung 2 zimmer in Batumi, Georgien
Wohnung 2 zimmer
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Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
We will help you purchase real estate by the sea in Batumi profitably and safely.   We will …
$140,000
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Wohnung 3 zimmer in Batumi, Georgien
Wohnung 3 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 108 m²
Wir helfen Ihnen, Immobilien in Batumi sicher und profitabel zu kaufen.Wir helfen bei Hypoth…
$224,000
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Studio 1 zimmer in Batumi, Georgien
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Batumi, Georgien
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Anzahl der Badezimmer 1
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$65,550
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$90,000
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Wohnung 3 zimmer in Batumi, Georgien
Wohnung 3 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 78 m²
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$54,210
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Studio 1 zimmer in Batumi, Georgien
Studio 1 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 31 m²
Leben am Meer, wo die Natur auf Komfort trifft: Ihr perfektes Zuhause in Solo ResidenceBatum…
$29,222
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Wohnung 2 zimmer in Batumi, Georgien
Wohnung 2 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Leben am Meer, wo die Natur auf Komfort trifft: Ihr perfektes Zuhause in Solo ResidenceBatum…
$48,144
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Wohnung 3 zimmer in Batumi, Georgien
Wohnung 3 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 20
Sale of a new spacious apartment 2+1.   Apartment with high -quality new repair and magn…
$88,000
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Immobilienangaben in Batumi, Georgien

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