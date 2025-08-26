Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Mehrstöckige Wohnungen in Batumi, Georgien

8 immobilienobjekte total found
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Batumi, Georgien
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 112 m²
Stockwerk 4/5
Garden Residence ist ein Luxus 5* Hotelkomplex mit All-Inclusive-Diensten von Wyndham. Die I…
$595,946
Wohnungen auf mehreren Ebenen 6 zimmer in Batumi, Georgien
Wohnungen auf mehreren Ebenen 6 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 734 m²
Stockwerk 19/19
Zum Verkauf steht eine helle, großzügige Fünf-Sechs-Zimmer-Wohnung im 19. Obergeschoss der W…
$578,000
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer in Batumi, Georgien
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 86 m²
Stockwerk 1/3
Triplex zum Verkauf im Herzen der Altstadt des Ferienortes Batumi, 200 Meter von der berühmt…
$155,000
AdriastarAdriastar
Wohnungen auf mehreren Ebenen 6 zimmer in Batumi, Georgien
Wohnungen auf mehreren Ebenen 6 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 734 m²
Stockwerk 19/19
Im 19. Stock des Wohnkomplexes Subtropic City steht eine aussichtsreiche, helle, geräumige F…
$629,500
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer in Batumi, Georgien
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 133 m²
Stockwerk 4/5
Garden Residence is a luxury 5* hotel complex with All-inclusive services from Wyndham. The …
$703,674
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Batumi, Georgien
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
Stockwerk 4/5
Garden Residence is a luxury 5* hotel complex with All-inclusive services from Wyndham. The …
$145,172
Wohnungen auf mehreren Ebenen 9 zimmer in Batumi, Georgien
Wohnungen auf mehreren Ebenen 9 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 9
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 320 m²
Etagenzahl 5
Beschreibung In Batumi auf der Straße. Zurab Gorgiladze, im Zentrum steht eine luxuriöse Wo…
Preis auf Anfrage
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer in Batumi, Georgien
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Stockwerk 4/5
Garden Residence ist ein luxuriöser 5* Hotelkomplex mit All-inclusive-Services von Wyndham. …
$556,678
