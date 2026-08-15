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Studio-Wohnungen in Batumi, Georgien

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Studio 1 zimmer in Batumi, Georgien
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Studio 1 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 1
Schlafräume 1
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Stockwerk 17/19
❗️Urgener Verkauf ❗️Unique Lot - Studio mit Premium-Komplex - La Batumi Familia: Eliava 32EA…
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Batumi, Georgien
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Fläche 37 m²
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Batumi, Georgien
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Batumi, Georgien
Zimmer 1
Schlafräume 1
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Fläche 34 m²
Stockwerk 20/25
Zum Verkauf ein gemütliches Studio mit direktem Meerblick in der Elite Wohnanlage NBG Panora…
$64,000
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Batumi, Georgien
Zimmer 1
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Fläche 31 m²
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Fläche 29 m²
Stockwerk 5
Hypotheken für Ausländer!Eine ausgezeichnete Option für Investitionen, persönlichen Aufentha…
$33,500
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TekceTekce
Studio 1 zimmer in Batumi, Georgien
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Fläche 35 m²
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Fläche 37 m²
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Leben am Meer, wo die Natur auf Komfort trifft: Ihr perfektes Zuhause in Solo ResidenceBatum…
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Stockwerk 6
Geräumiges Studio zum Verkauf in einer neuen Wohnanlage am New Boulevard.White House ist ein…
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Studio 1 zimmer in Batumi, Georgien
Studio 1 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 1
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Fläche 28 m²
Stockwerk 12
Studio-Wohnung zum Verkauf in ORBI Beach Tower.Fläche: 28 m2, 12 Stock.Wohnung mit Renovieru…
$42,000
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Fläche 27 m²
Stockwerk 15
Wohnung zum Verkauf mit Meerblick in Rainbow Komplex.Fläche: 27,1 m2, 15 Etage.Die Wohnung w…
$50,000
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Stockwerk 3
Sale of the studio in the elite residential complex White Sales.   Square: 31 m2, 3rd fl…
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Fläche 36 m²
Sea Zone ist ein erstklassiger Wohn- und Investitionskomplex in Batumi, 50 Meter vom Meer en…
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Stockwerk 2/6
Citron Orange ist eine neue Luxus-Wohnanlage, die sich in der Gegend von New Boulevard befin…
$35,100
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Felicia Wohnanlage ist die Verkörperung von modernem Komfort und Luxus in einer der attrakti…
$30,495
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Lux Residence ist eine neue Wohnanlage, bestehend aus einem 20-stöckigen Gebäude, das 400 Me…
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Tekto Franco ist ein moderner Wohnkomplex mit entwickelter Infrastruktur und bietet einen ko…
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продается Панорама🏠Batumi🆕📍Orbi Stadt D🏷🔝Свидом на фонтаны.🔝таж 20• Площадь: 30 м2➡️Цена: 55.000💲
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Stockwerk 19/21
Zum Verkauf steht ein geräumiges und helles Studio mit Designer-Reparaturen und atemberauben…
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Batumi, Georgien
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Stockwerk 15/30
🌊 Light Studios mit Reparatur und Vydom des Meeres im JK White HouseIch verkaufte die geräum…
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