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Studio-Wohnungen in Autonome Republik Adscharien, Georgien

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Batumi
150
Kobuleti
21
Tschakwi
11
1 219 immobilienobjekte total found
Studio 1 zimmer in Batumi, Georgien
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Studio 1 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 1
Schlafräume 1
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Fläche 29 m²
Stockwerk 17/19
❗️Urgener Verkauf ❗️Unique Lot - Studio mit Premium-Komplex - La Batumi Familia: Eliava 32EA…
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Studio 1 zimmer in Batumi, Georgien
Premium Premium
Studio 1 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 1
Schlafräume 1
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Fläche 41 m²
Stockwerk 7/18
Das Studio steht zum Verkauf im OPTIMA-Komplex im Bau in einem schwarzen Rahmen mit Estrichb…
$45,000
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Studio 1 Schlafzimmer in Tschakwi, Georgien
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Studio 1 Schlafzimmer
Tschakwi, Georgien
Schlafräume 1
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Fläche 37 m²
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Batumi, Georgien
Schlafräume 1
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Fläche 37 m²
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$114,022
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Studio 1 Schlafzimmer in Batumi, Georgien
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Batumi, Georgien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
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$112,040
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Studio 1 zimmer in Batumi, Georgien
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Studio 1 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 1
Schlafräume 1
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Fläche 37 m²
Stockwerk 29/54
✨ Alliance Privilege – Leben auf der Höhe des Meeres!Geräumiges Studio zum Verkauf in einer …
$100,000
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Batumi, Georgien
Zimmer 1
Schlafräume 1
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Fläche 43 m²
Stockwerk 1/6
🏡 Clubhaus FRIENDS HOUSE - Makhinjauri, Ferienortvorort BatumiZu verkaufen stilvolles Studio…
$42,000
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Batumi, Georgien
Zimmer 1
Schlafräume 1
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Fläche 34 m²
Stockwerk 20/25
Zum Verkauf ein gemütliches Studio mit direktem Meerblick in der Elite Wohnanlage NBG Panora…
$64,000
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Studio 1 zimmer in Kobuleti, Georgien
Studio 1 zimmer
Kobuleti, Georgien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Stockwerk 30/36
Renaissance von Alliance ist Alliance Group’; das neueste, innovative Sport-und Wellness-Pro…
$281,248
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Studio 3 zimmer in Kobuleti, Georgien
Studio 3 zimmer
Kobuleti, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Stockwerk 11/36
Renaissance by Alliance ist die erste Sport- und Wellnessentwicklung der Region im klimatisc…
$215,558
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Studio 2 zimmer in Kobuleti, Georgien
Studio 2 zimmer
Kobuleti, Georgien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 54 m²
Stockwerk 11/36
Renaissance by Alliance ist die erste Sport- und Wellnessentwicklung der Region im klimatisc…
$111,843
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Studio 3 zimmer in Kobuleti, Georgien
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Kobuleti, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Stockwerk 30/36
Renaissance by Alliance ist die erste Sport- und Wellnessentwicklung der Region im klimatisc…
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Studio 1 zimmer in Batumi, Georgien
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Batumi, Georgien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 31 m²
Wir helfen Ihnen, sicher und profitabel Immobilien in der Nähe des Meeres in Batumi zu kaufe…
$21,615
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Studio 1 zimmer in Batumi, Georgien
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Batumi, Georgien
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Fläche 29 m²
Stockwerk 5
Hypotheken für Ausländer!Eine ausgezeichnete Option für Investitionen, persönlichen Aufentha…
$33,500
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Studio 1 zimmer in Batumi, Georgien
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Batumi, Georgien
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Fläche 35 m²
Wir helfen Ihnen, sicher und profitabel Immobilien in der Nähe des Meeres in Batumi zu kaufe…
$65,550
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Studio 1 zimmer in Batumi, Georgien
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Batumi, Georgien
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Fläche 37 m²
Wir helfen Ihnen, Immobilien in Batumi sicher und profitabel zu kaufen.Wir helfen bei Hypoth…
$90,000
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Studio 1 zimmer in Batumi, Georgien
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Batumi, Georgien
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Fläche 31 m²
Leben am Meer, wo die Natur auf Komfort trifft: Ihr perfektes Zuhause in Solo ResidenceBatum…
$29,222
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Studio 1 zimmer in Batumi, Georgien
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Batumi, Georgien
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Fläche 34 m²
Stockwerk 6
Geräumiges Studio zum Verkauf in einer neuen Wohnanlage am New Boulevard.White House ist ein…
$43,000
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Studio 1 zimmer in Batumi, Georgien
Studio 1 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 1
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Fläche 28 m²
Stockwerk 12
Studio-Wohnung zum Verkauf in ORBI Beach Tower.Fläche: 28 m2, 12 Stock.Wohnung mit Renovieru…
$42,000
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Batumi, Georgien
Zimmer 1
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Fläche 27 m²
Stockwerk 15
Wohnung zum Verkauf mit Meerblick in Rainbow Komplex.Fläche: 27,1 m2, 15 Etage.Die Wohnung w…
$50,000
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Stockwerk 3
Sale of the studio in the elite residential complex White Sales.   Square: 31 m2, 3rd fl…
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Batumi, Georgien
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Fläche 36 m²
Sea Zone ist ein erstklassiger Wohn- und Investitionskomplex in Batumi, 50 Meter vom Meer en…
$43,200
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Batumi, Georgien
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Fläche 27 m²
Stockwerk 2/6
Citron Orange ist eine neue Luxus-Wohnanlage, die sich in der Gegend von New Boulevard befin…
$35,100
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Batumi, Georgien
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Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Felicia Wohnanlage ist die Verkörperung von modernem Komfort und Luxus in einer der attrakti…
$30,495
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Batumi, Georgien
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Fläche 28 m²
Lux Residence ist eine neue Wohnanlage, bestehend aus einem 20-stöckigen Gebäude, das 400 Me…
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Batumi, Georgien
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Studio 1 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 1
Schlafräume 1
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GWG Batumi ist eine Premium-Wohnanlage in Batumi, 500 Meter vom Meer entfernt, in der Gegend…
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