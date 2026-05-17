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Studio-Wohnungen in der Nähe des Golfclubs in Autonome Republik Adscharien, Georgien

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Batumi
160
Tschakwi
8
Kobuleti
12
1 immobilienobjekt total found
Studio 1 zimmer in Batumi, Georgien
Studio 1 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Stockwerk 2/24
MHOFUNKTIONELLE HAUSHALTUNG MIT EINER PORTUGIESISCHEN OUTLANDMultisportstadion für Fußball.E…
$38,125
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Immobilienangaben in Autonome Republik Adscharien, Georgien

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