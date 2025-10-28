Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Georgien
  3. Batumi
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Büro

Büroräumen in Batumi, Georgien

Büro 81 m² in Batumi, Georgien
Büro 81 m²
Batumi, Georgien
Fläche 81 m²
Etagenzahl 26
$160,000
Büro 57 m² in Batumi, Georgien
Büro 57 m²
Batumi, Georgien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Etagenzahl 1
Ein helles, geräumiges Zimmer im Batumi View Residential Complex wird im zweiten Stock mit B…
$112,000
