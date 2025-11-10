Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Theletra
  4. Wohnimmobilien
  5. Bungalow

Bungalows in Theletra, Zypern

Bungalow Löschen
Alles löschen
3 immobilienobjekte total found
Bungalow in Kathikas, Zypern
Bungalow
Kathikas, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 400 m²
This amazing villa is located in the idyllic village of Kathikas in Paphos, Cyprus. This 5…
$1,48M
Eine Anfrage stellen
Bungalow in Kathikas, Zypern
Bungalow
Kathikas, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 400 m²
This amazing villa is located in the idyllic village of Kathikas in Paphos, Cyprus. This 5…
$1,49M
Eine Anfrage stellen
Bungalow in Theletra, Zypern
Bungalow
Theletra, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 130 m²
For sale: A three-bedroom bungalow located in the picturesque Theletra village in the Paphos…
$255,466
Eine Anfrage stellen
Ness Wii MarketNess Wii Market
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Theletra, Zypern

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen