Wohnungen in Prastio Avdimou, Zypern

Wohnung 3 Schlafzimmer in Prasteio Avdimou, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Prasteio Avdimou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 142 m²
Off plan 3 bedroom house located in Prastio Avdimou village of Limasssol. Living area 142sqm…
$441,260
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Wohnung 3 zimmer in Prasteio Avdimou, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Prasteio Avdimou, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 230 m²
$439,639
Immobilienangaben in Prastio Avdimou, Zypern

