  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Polemidia Municipality
  4. Langfristige Vermietung
  5. Wohnung
  6. Garten

Monatliche Miete für wohnungen mit Garden in Polemidia Municipality, Zypern

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 4 Schlafzimmer in Kato Polemidia, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Kato Polemidia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 380 m²
Spacious 4 bedroom house with easy access to the highway and Spyrou Kyprianou Avenue. This c…
$4,064
pro Monat
