Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Paralimni - Deyneia Municipality
  4. Wohnimmobilien
  5. Bungalow

Bungalows in Paralimni Deyneia Municipality, Zypern

Bungalow Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Bungalow in Paralimni, Zypern
Bungalow
Paralimni, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 339 m²
Stockwerk 1
Diese außergewöhnliche Villa auf einem geräumigen Grundstück von 2.774 qm mit Panoramablick …
$2,67M
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Paralimni Deyneia Municipality, Zypern

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen