Monatliche Miete für Büros mit Meerblick in Paphos, Zypern

Büro 124 m² in Paphos, Zypern
Büro 124 m²
Paphos, Zypern
Fläche 124 m²
For rent: Modern office space of 124 m² on the top floor, accessible by elevator. This brigh…
$3,135
pro Monat
Büro 150 m² in Paphos, Zypern
Büro 150 m²
Paphos, Zypern
Fläche 150 m²
Discover a prestigious office space available for rent in an ultra-modern smart building, pe…
$7,664
pro Monat
