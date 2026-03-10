Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Penthäuser in Nikosia, Zypern

2 immobilienobjekte total found
Penthouse in Nikosia, Zypern
Penthouse
Nikosia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 138 m²
Stockwerk 6
In der lebhaften Gegend von Chrysaliniotissa, Nicosia, bietet dieses stilvolle 2-Zimmer-Pent…
$311,948
Penthouse in Nikosia, Zypern
Penthouse
Nikosia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 104 m²
Stockwerk 4/4
Dieses gut gestaltete 2-Zimmer-Penthouse bietet geräumiges modernes Wohnen in einer ruhigen …
$336,893
