New gated residence with a swimming pool, Paphos, Cyprus

Gemeinde bedeutet Nachbarschaft, Cyprus

von €550,000

Der Zweibaukomplex in der Nähe des Geschäftszentrums von Limassol. Mit einzigartigem Design und günstiger Lage, mit Zugang zu den Hauptstraßen und nur wenige Gehminuten von Schulen, Geschäften und dem Strand entfernt. Das Projekt verfügt über geräumige Terrassen und Balkone in jedem Apartment sowie eine Dachterrasse. Lage und nahe gelegene Infrastruktur Agios Athanasios ist eine Gemeinde in der Region Limassol, nordöstlich der Stadt Limassol in einem kleinen Tal mit Hügeln. Entfernung vom Komplex: Schulen, Geschäfte - 100m. Strand - 500 m.