  2. Zypern
  3. Marathounta
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Bergblick

Wohnungen mit Bergblick kaufen in Marathounta, Zypern

5 immobilienobjekte total found
Wohnung in Marathounta, Zypern
Wohnung
Marathounta, Zypern
Residential lands in Marathounda, Paphos, offer a peaceful and scenic environment, perfect f…
$226,436
Wohnung in Marathounta, Zypern
Wohnung
Marathounta, Zypern
Property Overview: Location: Marathounda, Paphos, Cyprus Plot Area: 2106 m² Zone Type: H3…
$290,302
Wohnung in Marathounta, Zypern
Wohnung
Marathounta, Zypern
Agricultural land in Marathounta, Paphos, Cyprus offers a peaceful and scenic setting, ideal…
$121,927
Tut TravelTut Travel
Wohnung in Marathounta, Zypern
Wohnung
Marathounta, Zypern
Agricultural land in Marathounta village, Paphos, is characterized by its fertile soil and s…
$116,121
Wohnung in Marathounta, Zypern
Wohnung
Marathounta, Zypern
Agricultural land in Marathounta village, Paphos, is ideal for farming or cultivating crops …
$104,509
