Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Limassol District
  4. Langfristige Vermietung
  5. Bungalow
  6. Bergblick

Monatliche Miete für Bungalows mit Bergblick in Limassol District, Zypern

Bungalow Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
2-Schlafzimmer-Bungalow in Germasogeia, Zypern
2-Schlafzimmer-Bungalow
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 110 m²
Entdecken Sie diese wunderschön renovierte 2-Zimmer-Residenz, ideal gelegen im Herzen von Ge…
$2,074
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Fox Smart Estate Agency
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Limassol District, Zypern

mit Garten
Realting.com
Gehen