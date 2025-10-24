Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Langfristige Miete von Büros in Bezirk Larnaka, Zypern

Larnaka
5
5 immobilienobjekte total found
Büro in Larnaka, Zypern
Büro
Larnaka, Zypern
Anzahl der Badezimmer 1
Office on the 3rd floor in the Larnaca center, one facing the main road (Makariou Street) an…
$1,308
pro Monat
Büro 300 m² in Larnaka, Zypern
Büro 300 m²
Larnaka, Zypern
Fläche 300 m²
This versatile commercial property is located on the main Larnaca–Limassol road in Kamares, …
$4,101
pro Monat
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Büro 76 m² in Larnaka, Zypern
Büro 76 m²
Larnaka, Zypern
Fläche 76 m²
This landmark offices provides versatility and comfort. Located near the Radisson Blu Hotel …
$321,160
pro Monat
Büro 89 m² in Larnaka, Zypern
Büro 89 m²
Larnaka, Zypern
Fläche 89 m²
An amazing office in the center of Larnaca for rent. The office is on the 5nd floor of the b…
$1,090
pro Monat
Büro 80 m² in Larnaka, Zypern
Büro 80 m²
Larnaka, Zypern
Fläche 80 m²
An office which is can be used as a shop, in the center of Larnaca for rent. It’s located on…
$872
pro Monat
