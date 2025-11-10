Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Kritou Tera
  4. Langfristige Vermietung
  5. Wohnung
  6. Garten

Monatliche Miete für wohnungen mit Garden in Kritou Tera, Zypern

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 4 Schlafzimmer in Kritou Terra, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Kritou Terra, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Available for rent is a beautifully renovated detached house in the charming village of Krit…
$1,277
pro Monat
