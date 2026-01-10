Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Monatliche Miete für Häuser mit Bergblick in Koinoteta Pyrgou Lemesou, Zypern

In dieser Region wurden keine Objekte gefunden. Seien Sie der Erste, der sein Objekt auf unserer Plattform einstellt
Einen kostenlosen Suchauftrag abschicken
Wohnung 2 Schlafzimmer in Pissouri Municipality, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Pissouri Municipality, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 97 m²
Zur Miete ist eine moderne Zwei-Bett kürzlich renovierte Wohnung im beliebten Dorf Pissouri.…
$1,105
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Diese moderne Wohnung, gebaut im Jahr 2015 und renoviert im Jahr 2023, ist jetzt zu vermiete…
$1,751
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Mandria, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Mandria, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 90 m²
Diese geräumige Maisonette bietet eine komfortable Wohnfläche von 90 Quadratmetern im charma…
$1,286
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Wir freuen uns auf den Markt einzuführen, eine 2-Zimmer-Wohnung im Bereich Agios Spyridonas …
$1,513
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 Schlafzimmer in Parekklisia, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Parekklisia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Ein luxuriöser Bungalow mit 4 Schlafzimmern mit Pool, in einer ruhigen Wohngegend von Parekl…
$8,184
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Dieses geräumige Apartment im obersten Stock bietet komfortables Wohnen in der begehrten Geg…
$1,049
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Haus 3 Schlafzimmer in Peyia, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Peyia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Zur Miete ist eine moderne, geräumige Wohnung im ersten Stock eines gepflegten zweistöckigen…
$2,107
pro Monat
Eine Anfrage stellen
