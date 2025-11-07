Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Koinoteta Mouttagiakas
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Bergblick

Wohnungen mit Bergblick kaufen in Koinoteta Mouttagiakas, Zypern

penthäuser
6
studio-wohnungen
5
1 Zimmer
23
2 Zimmer
46
Zeig mehr
2 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in Mouttagiaka, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Mouttagiaka, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 324 m²
Nestled in the peaceful hills of Mouttagiaka, this modern 3-bedroom villa offers the perfect…
$1,67M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Mouttagiaka, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Mouttagiaka, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 324 m²
Nestled in the peaceful hills of Mouttagiaka, this modern 3-bedroom villa offers the perfect…
$1,68M
Eine Anfrage stellen
Immobilienangaben in Koinoteta Mouttagiakas, Zypern

