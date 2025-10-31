Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Famagusta
  4. Langfristige Vermietung
  5. Wohnung
  6. Garten

Monatliche Miete für wohnungen mit Garden in Famagusta, Zypern

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in Kapparis, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Kapparis, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Lovely three bedroom villa in Kappariareaavailable for rent, built in two levels. It has int…
$1,742
pro Monat
