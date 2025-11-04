Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Demos Polis Chrysochous
  4. Langfristige Vermietung
  5. Wohnung
  6. Meerblick

Monatliche Miete für wohnungen mit Meerblick in Demos Polis Chrysochous, Zypern

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 4 Schlafzimmer in Argaka, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Argaka, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 650 m²
Available for rent is a spacious detached villa in the peaceful area of Argaka. This well-ma…
$4,064
pro Monat
