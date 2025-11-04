Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Monatliche Miete für wohnungen mit Garden in Demos Polis Chrysochous, Zypern

2 immobilienobjekte total found
Wohnung 5 Schlafzimmer in Argaka, Zypern
Wohnung 5 Schlafzimmer
Argaka, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 400 m²
A Superb 5 Bedroom Villa for rent at Argaka Village. The property is located on an elevat…
$5,806
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 Schlafzimmer in Kritou Terra, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Kritou Terra, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Available for rent is a beautifully renovated detached house in the charming village of Krit…
$1,277
pro Monat
Eine Anfrage stellen
