  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Demos Polis Chrysochous
  4. Langfristige Vermietung
  5. Wohnung

Langfristige Miete von wohnungen in Demos Polis Chrysochous, Zypern

5 immobilienobjekte total found
Wohnung 5 Schlafzimmer in Argaka, Zypern
Wohnung 5 Schlafzimmer
Argaka, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 400 m²
A Superb 5 Bedroom Villa for rent at Argaka Village. The property is located on an elevat…
$5,806
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 Schlafzimmer in Argaka, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Argaka, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 650 m²
Available for rent is a spacious detached villa in the peaceful area of Argaka. This well-ma…
$4,064
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Pomos, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Pomos, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 185 m²
Enjoy the luxury of living right next to the beach. This charming detached house by the coa…
$1,510
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 Schlafzimmer in Kritou Terra, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Kritou Terra, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Available for rent is a beautifully renovated detached house in the charming village of Krit…
$1,277
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Polis Chrysochous, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Polis Chrysochous, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
This spacious and comfortable apartment is available for rent and offers ample space and con…
$987
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Immobilienangaben in Demos Polis Chrysochous, Zypern

