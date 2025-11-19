Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Demos Akama
  4. Wohnimmobilien
  5. Bungalow
  6. Garten

Bungalow mit Garten kaufen in Demos Akama, Zypern

Peyia
3
Koinoteta Kissonergas
6
Bungalow Löschen
Alles löschen
6 immobilienobjekte total found
Bungalow in Kathikas, Zypern
Bungalow
Kathikas, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 400 m²
This amazing villa is located in the idyllic village of Kathikas in Paphos, Cyprus. This 5…
$1,49M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Fox Smart Estate Agency
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Bungalow in Kissonerga, Zypern
Bungalow
Kissonerga, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 127 m²
Introducing a stunning new project in Kissonerga, ideally situated within walking distance t…
$545,768
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Fox Smart Estate Agency
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Bungalow in Kathikas, Zypern
Bungalow
Kathikas, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 400 m²
This amazing villa is located in the idyllic village of Kathikas in Paphos, Cyprus. This 5…
$1,48M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Fox Smart Estate Agency
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Ness Wii MarketNess Wii Market
Bungalow in Kissonerga, Zypern
Bungalow
Kissonerga, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 127 m²
Introducing a stunning new project in Kissonerga, ideally situated within walking distance t…
$540,901
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Fox Smart Estate Agency
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Bungalow in Kissonerga, Zypern
Bungalow
Kissonerga, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 127 m²
Introducing a stunning new project in Kissonerga, ideally situated within walking distance t…
$545,768
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Fox Smart Estate Agency
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Bungalow in Kissonerga, Zypern
Bungalow
Kissonerga, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 127 m²
Introducing a stunning new project in Kissonerga, ideally situated within walking distance t…
$540,901
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Fox Smart Estate Agency
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano

Immobilienangaben in Demos Akama, Zypern

mit Bergblick
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen