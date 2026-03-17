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Langfristige Miete von Büros in Kroatien

Rijeka
7
8 immobilienobjekte total found
Büro 87 m² in Rijeka, Kroatien
Büro 87 m²
Rijeka, Kroatien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 87 m²
Etagenzahl 5
Es wird eine exklusive Bürofläche von 87,02 m² zur Miete angeboten, die sich in einem gut er…
$2,298
pro Monat
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Büro 30 m² in Rijeka, Kroatien
Büro 30 m²
Rijeka, Kroatien
Fläche 30 m²
Etagenzahl 1
ID CODE: 2661
$747
pro Monat
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Büro 15 m² in Rijeka, Kroatien
Büro 15 m²
Rijeka, Kroatien
Fläche 15 m²
Ein Geschäftsraum wird angeboten, gelegen an einer stark frequentierten Lage mit guter Verke…
$345
pro Monat
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Büro 150 m² in Opcina Matulji, Kroatien
Büro 150 m²
Opcina Matulji, Kroatien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 150 m²
Etagenzahl 1
In Matulji wird eine Gewerbefläche zur Miete angeboten, gelegen in einer großzügigen und fun…
$2,069
pro Monat
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Büro 45 m² in Rijeka, Kroatien
Büro 45 m²
Rijeka, Kroatien
Fläche 45 m²
Ein Geschäftsraum steht zur Verfügung und befindet sich an einer stark frequentierten Lage m…
$804
pro Monat
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Büro 90 m² in Rijeka, Kroatien
Büro 90 m²
Rijeka, Kroatien
Fläche 90 m²
Zur Miete steht eine 90 m² große Bürofläche im zweiten Stock in attraktiver Lage in Donja Dr…
$1,034
pro Monat
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Büro 93 m² in Rijeka, Kroatien
Büro 93 m²
Rijeka, Kroatien
Fläche 93 m²
Etagenzahl 3
Im Herzen von Rijeka, in äußerst attraktiver und stark frequentierter Lage, steht eine Gewer…
$1,034
pro Monat
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Büro 120 m² in Rijeka, Kroatien
Büro 120 m²
Rijeka, Kroatien
Fläche 120 m²
Rijeka, Zentrum – Geschäftsraum zur Miete in einem Bürogebäude mit Aufzug, mit einer Gesamtf…
$1,954
pro Monat
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