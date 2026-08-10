Haus mit Garten kaufen in Gespanschaft Küstenland-Bergland, Kroatien

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Rijeka
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Stadt Sankt Jakobi
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2 immobilienobjekte total found
Villa 4 zimmer in Barbat, Kroatien
Villa 4 zimmer
Barbat, Kroatien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 130 m²
Eine außergewöhnliche Gelegenheit auf der Insel Rab, Kroatien – Wir präsentieren ein bemerke…
$764,636
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AGENCIJA Elite
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Haus 5 zimmer in Punat, Kroatien
Haus 5 zimmer
Punat, Kroatien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 256 m²
Etagenzahl 4
Im Herzen des malerischen Ortes Punat auf der Insel Krk, nur wenige Schritte vom Meer entfer…
$685,000
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Eigenschaftstypen in Gespanschaft Küstenland-Bergland

villen

Immobilienangaben in Gespanschaft Küstenland-Bergland, Kroatien

mit Garage
mit Terrasse
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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