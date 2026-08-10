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Häuser in Gemeinde Lauran, Kroatien

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5 immobilienobjekte total found
Haus 7 Schlafzimmer in Lauran, Kroatien
Haus 7 Schlafzimmer
Lauran, Kroatien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 390 m²
ID CODE: 130-536
$1,12M
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Haus 10 Schlafzimmer in Dobrec, Kroatien
Haus 10 Schlafzimmer
Dobrec, Kroatien
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 240 m²
Etagenzahl 2
ID CODE: 141-10
$831,749
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Haus 6 Schlafzimmer in Lauran, Kroatien
Haus 6 Schlafzimmer
Lauran, Kroatien
Schlafräume 6
Fläche 190 m²
ID CODE: 130-533
$1,08M
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TekceTekce
Haus 3 Schlafzimmer in Lauran, Kroatien
Haus 3 Schlafzimmer
Lauran, Kroatien
Schlafräume 3
Fläche 434 m²
ID CODE: 144-13
$3,02M
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Villa in Lauran, Kroatien
Villa
Lauran, Kroatien
Fläche 482 m²
Entdecken Sie ein verborgenes Juwel in der charmanten Stadt Lovran, Opatija, Kroatien – eine…
$2,13M
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Immobilienangaben in Gemeinde Lauran, Kroatien

mit Garage
mit Terrasse
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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