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Häuser mit Garage in Gemeinde Lauran, Kroatien

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4 immobilienobjekte total found
Villa in Lauran, Kroatien
Villa
Lauran, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 458 m²
Etagenzahl 2
Diese moderne Villa liegt in einer ruhigen Gegend in der Nähe des charmanten Lovran und biet…
$2,01M
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Haus 3 Schlafzimmer in Lauran, Kroatien
Haus 3 Schlafzimmer
Lauran, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 242 m²
Etagenzahl 2
Diese klassische mediterrane Villa liegt an der Riviera von Opatija auf einem 1.009 m² große…
$1,61M
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Villa in Lauran, Kroatien
Villa
Lauran, Kroatien
Fläche 482 m²
Entdecken Sie ein verborgenes Juwel in der charmanten Stadt Lovran, Opatija, Kroatien – eine…
$2,13M
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International Property AlertInternational Property Alert
Villa in Lauran, Kroatien
Villa
Lauran, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 307 m²
Etagenzahl 3
Die moderne Villa befindet sich in einer ruhigen Gegend in der Nähe von Lovran mit einem wun…
$2,01M
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Immobilienangaben in Gemeinde Lauran, Kroatien

mit Terrasse
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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