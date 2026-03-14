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Wohnkomplex Soho Midtown

Vina del Mar, Chile
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ID: 34949
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 14.03.26

Standort

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  • Grundstück
    Chile
  • Region / Bundesland
    Valparaiso Region
  • Nachbarschaft
    Provincia de Valparaiso
  • Stadt
    Vina del Mar
  • Adresse
    El Maiten

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

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Vina del Mar, Chile
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