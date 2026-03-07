  1. Realting.com
  2. Chile
  3. Vina del Mar
  4. Wohnkomplex VM Boulevard

Wohnkomplex VM Boulevard

Vina del Mar, Chile
Preis auf Anfrage
;
8
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 33977
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 07.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Chile
  • Region / Bundesland
    Valparaiso Region
  • Nachbarschaft
    Provincia de Valparaiso
  • Stadt
    Vina del Mar

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027

Exterior details

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Русский Русский

Проект VM Boulevard

Город: Винья-делькар

Покупка для:

✅ инвестиции в стройку для перепродажи,

✅ инвестиции для сдачи в аренду,

✅ для жизни. „

Проект находится в стройке.

Сдача объекта — I половина 2027 года.

Аванс сейчас — 20 %.

Остаток 80% — после сдачи дома.

🙆‍♂️ Аванс застрахован от банкротства застройщикагласно закону Чили „ 🙆‍♂️

Доступн:е вариант:

✔️ 1 спальня, 1 ваная, 40,8 кв. м (включая терасу 5 кв. м) -- от $119,300 (аванс сейчс $23,860).

✔️ 1 спальня, 1 ваная, 54.6 кв. м (включая терасу 4,9 кв). м) -- от $159,000 (аванс сейчс $31,800).

✔️ 2 спальни, 2 ванн.е, 62 кв. м (включая терасу 9,3 кв).

👌🏻 В комплексе также будут построен: и оборудован::

➖ откр;т;й панорамн;й басейн на кр;ше;

➖ зона барбекю,

➖ лаундж для гурманов;

➖ спортзал,

➖ „мойка для домашних животн;х“

➖ место для зарядки электромобилей. „

Почему мтбрали данннй проект 🙌🏻

1️⃣ VM Boulevard находится в самом центре Винья-дельМар, рядом со станцией метро Merval, что Вобеспечивает бстрй дотрий д д бстрий

2.️⃣ В пешей доступности расположен.: спортивн.й клуб, больница Густаво Фрике, авовокзал, зелнн.е зно но.

3️⃣ За полгода с начала продаж б.ло раскуплено почти половина квартир, что говорит всокоцина

Standort auf der Karte

Vina del Mar, Chile
Ausbildung
Gesundheitspflege
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Sie sehen gerade
Wohnkomplex VM Boulevard
Vina del Mar, Chile
Preis auf Anfrage
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Es wurden keine ähnlichen Komplexe in Chile gefunden. Erweiterte Suche verwenden
Realting.com
Gehen