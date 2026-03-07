Wohnkomplex VM Boulevard

Проект VM Boulevard

Город: Винья-делькар

Покупка для:

✅ инвестиции в стройку для перепродажи,

✅ инвестиции для сдачи в аренду,

✅ для жизни. „

Проект находится в стройке.

Сдача объекта — I половина 2027 года.

Аванс сейчас — 20 %.

Остаток 80% — после сдачи дома.

🙆‍♂️ Аванс застрахован от банкротства застройщикагласно закону Чили „ 🙆‍♂️

Доступн:е вариант:

✔️ 1 спальня, 1 ваная, 40,8 кв. м (включая терасу 5 кв. м) -- от $119,300 (аванс сейчс $23,860).

✔️ 1 спальня, 1 ваная, 54.6 кв. м (включая терасу 4,9 кв). м) -- от $159,000 (аванс сейчс $31,800).

✔️ 2 спальни, 2 ванн.е, 62 кв. м (включая терасу 9,3 кв).

👌🏻 В комплексе также будут построен: и оборудован::

➖ откр;т;й панорамн;й басейн на кр;ше;

➖ зона барбекю,

➖ лаундж для гурманов;

➖ спортзал,

➖ „мойка для домашних животн;х“

➖ место для зарядки электромобилей. „

Почему мтбрали данннй проект 🙌🏻

1️⃣ VM Boulevard находится в самом центре Винья-дельМар, рядом со станцией метро Merval, что Вобеспечивает бстрй дотрий д д бстрий

2.️⃣ В пешей доступности расположен.: спортивн.й клуб, больница Густаво Фрике, авовокзал, зелнн.е зно но.

3️⃣ За полгода с начала продаж б.ло раскуплено почти половина квартир, что говорит всокоцина