  1. Realting.com
  2. Chile
  3. Vina del Mar
  4. Wohnkomplex Parque Granadilla

Wohnkomplex Parque Granadilla

Vina del Mar, Chile
von
$186,500
;
2
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34964
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 15.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Chile
  • Region / Bundesland
    Valparaiso Region
  • Nachbarschaft
    Provincia de Valparaiso
  • Stadt
    Vina del Mar
  • Adresse
    El Maiten

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Русский Русский

Parque Granadilla Projekt

Stadt: Viña del Mar

Kauf: Investitionen im Baugewerbe; Investitionen zum Leasing;

Die Grubenbühne. Die Lieferung des Projekts ist das Ende 2026.

Besonders für unsere Kunden beträgt der Vorschuss jetzt 10% (anstelle der ersten 15%)! Der Rest beträgt 90% nach der Ausleihung.

Der Vorschuss ist gegen den Konkurs des Entwicklers nach chilenischem Recht versichert.

Verfügbare Optionen: ️

2 Schlafzimmer und eine Halle kombiniert mit einer Küche, 66 Quadratmeter. m - ab $186.500 (Vorjahr $18,650) - 3 Wohnungen blieben.

3 Schlafzimmer und eine Halle kombiniert mit einer Küche, 85 m2 - ab $ 238.500 (Vorjahr $ 23,850).

Alle Apartments sind mit einem sauberen Finish und einer voll ausgestatteten Küche gemietet.

Der Komplex wird auch Pools auf dem Dach, Grillplätze, Coworking für Bewohner, einen Spielplatz, einen Fitnessraum, eine Terrasse und einen Tierwanderbereich gebaut.

Dies ist eines von 3 neuen Gebäuden in der ganzen Stadt (das beste Resort in Chile) mit einer Bevölkerung von mehr als 500.000 Menschen. Das Fehlen relevanter Optionen für Wohnungen mit Schwimmbad, Heizung, 2 Schlafzimmer und einem Meter von 55-65 Quadratmetern in der Nähe schafft eine hohe Nachfrage nach Wohnungen für Kauf und Vermietung. Der Verkaufspreis pro 1 qm ist 18% niedriger als vergleichbare Optionen in der Stadt, die die Rentabilität der Transaktion bei der Auftragsvergabe sicherstellen. Die Anlage befindet sich im Stadtzentrum - 15 Minuten zu Fuß zum Strand, 10 Minuten zu Fuß zum Einkaufszentrum, 5 Minuten zum Park und Skatepark. Im Jahr 2027 wird ein internationaler Flughafen 15 Minuten von Vigna del Mar gebaut, die eine Erhöhung des touristischen Flusses und der Immobilienpreise garantiert. 50 m von der zukünftigen Wohnanlage ist Andres Bello University, wo Studenten von renommierten Berufen – Ärzte und Anwälte studieren. Das bedeutet, dass zukünftige Käufer / Mieter Menschen aus Lösungsmittelfamilien sind.

Standort auf der Karte

Vina del Mar, Chile
Ausbildung
Gesundheitspflege
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage VM Boulevard
Vina del Mar, Chile
von
$119,300
Wohnanlage Soho Midtown
Vina del Mar, Chile
von
$170,000
Sie sehen gerade
Wohnkomplex Parque Granadilla
Vina del Mar, Chile
von
$186,500
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnanlage VM Boulevard
Wohnanlage VM Boulevard
Wohnanlage VM Boulevard
Wohnanlage VM Boulevard
Wohnanlage VM Boulevard
Alle anzeigen Wohnanlage VM Boulevard
Wohnanlage VM Boulevard
Vina del Mar, Chile
von
$119,300
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Проект VM BoulevardГород: Винья-делькарПокупка для:✅ инвестиции в стройку для перепродажи,✅ инвестиции для сдачи в аренду,✅ для жизни. „Проект находится в стройке.Сдача объекта — I половина 2027 года.Аванс сейчас — 20 %.Остаток 80% — после сдачи дома.🙆‍♂️ Аванс застрахован от банкротства зас…
Immobilienagentur
Риэлтор без границ
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Soho Midtown
Wohnanlage Soho Midtown
Vina del Mar, Chile
von
$170,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Kauf für: - Investitionen im Bau- Leasinganlagen- für das Leben.Die Grubenbühne. Die Lieferung von geplant für die erste Hälfte von 2027.Der Vorschuss beträgt jetzt 15%. Die restlichen 85% - nach dem Ausleihen des Hauses. Der Vorschuss ist gegen den Konkurs des Entwicklers nach chilenischem …
Immobilienagentur
Риэлтор без границ
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen