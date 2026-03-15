Wohnkomplex Parque Granadilla

Parque Granadilla Projekt

Stadt: Viña del Mar

Kauf: Investitionen im Baugewerbe; Investitionen zum Leasing;

Die Grubenbühne. Die Lieferung des Projekts ist das Ende 2026.

Besonders für unsere Kunden beträgt der Vorschuss jetzt 10% (anstelle der ersten 15%)! Der Rest beträgt 90% nach der Ausleihung.

Der Vorschuss ist gegen den Konkurs des Entwicklers nach chilenischem Recht versichert.

Verfügbare Optionen: ️

2 Schlafzimmer und eine Halle kombiniert mit einer Küche, 66 Quadratmeter. m - ab $186.500 (Vorjahr $18,650) - 3 Wohnungen blieben.

3 Schlafzimmer und eine Halle kombiniert mit einer Küche, 85 m2 - ab $ 238.500 (Vorjahr $ 23,850).

Alle Apartments sind mit einem sauberen Finish und einer voll ausgestatteten Küche gemietet.

Der Komplex wird auch Pools auf dem Dach, Grillplätze, Coworking für Bewohner, einen Spielplatz, einen Fitnessraum, eine Terrasse und einen Tierwanderbereich gebaut.

Dies ist eines von 3 neuen Gebäuden in der ganzen Stadt (das beste Resort in Chile) mit einer Bevölkerung von mehr als 500.000 Menschen. Das Fehlen relevanter Optionen für Wohnungen mit Schwimmbad, Heizung, 2 Schlafzimmer und einem Meter von 55-65 Quadratmetern in der Nähe schafft eine hohe Nachfrage nach Wohnungen für Kauf und Vermietung. Der Verkaufspreis pro 1 qm ist 18% niedriger als vergleichbare Optionen in der Stadt, die die Rentabilität der Transaktion bei der Auftragsvergabe sicherstellen. Die Anlage befindet sich im Stadtzentrum - 15 Minuten zu Fuß zum Strand, 10 Minuten zu Fuß zum Einkaufszentrum, 5 Minuten zum Park und Skatepark. Im Jahr 2027 wird ein internationaler Flughafen 15 Minuten von Vigna del Mar gebaut, die eine Erhöhung des touristischen Flusses und der Immobilienpreise garantiert. 50 m von der zukünftigen Wohnanlage ist Andres Bello University, wo Studenten von renommierten Berufen – Ärzte und Anwälte studieren. Das bedeutet, dass zukünftige Käufer / Mieter Menschen aus Lösungsmittelfamilien sind.