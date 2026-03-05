Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Langfristige Miete von Villen in Khan Sen Sok, Kambodscha

5 immobilienobjekte total found
4-Zimmer-Villa in Sangkat Krang Thnong, Kambodscha
4-Zimmer-Villa
Sangkat Krang Thnong, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 467 m²
Stockwerk 2
Diese geräumige Villa ist jetzt in der ruhigen Gegend von Sangkat Krang Thnong zu vermieten …
$2,000
pro Monat
6-Zimmer-Villa in Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodscha
6-Zimmer-Villa
Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodscha
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Verwöhnen Sie in anspruchsvollem Wohnen mit diesem herrlichen 6-Schlafzimmer, 6-Zimmer-Villa…
$2,300
pro Monat
9-Zimmer-Villa in Sangkat Ou Baek Kam, Kambodscha
9-Zimmer-Villa
Sangkat Ou Baek Kam, Kambodscha
Zimmer 9
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 630 m²
Stockwerk 4
Auf der Suche nach ernsthaftem Raum in Phnom Penh? Das ist nicht nur ein Haus, es ist eine r…
$7,000
pro Monat
Villa 7 zimmer in Khan Sen Sok, Kambodscha
Villa 7 zimmer
Khan Sen Sok, Kambodscha
Zimmer 7
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 442 m²
Stockwerk 4
Diese prestigeträchtige 4-stöckige Luxus-Villa, die sich im wachstumsstarken Stadtteil Khan …
$6,000
pro Monat
4-Zimmer-Villa in Sangkat Kouk Khleang, Kambodscha
4-Zimmer-Villa
Sangkat Kouk Khleang, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 433 m²
$4,000
pro Monat
